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Пятница, 22 марта 2019, 12:17 мск

Новости Скандалы и происшествия

Неизвестные подорвали полицейскую будку у российского консульства в Греции

В Афинах двое неизвестных бросили взрывное устройство в полицейскую будку, расположенную рядом с российским консульством.

Инцидент произошел в районе Халандри на севере греческой столицы, передает РИА «Новости». Около трех ночи двое неизвестных, проезжавших мимо на мотоцикле, бросили в будку, предположительно, гранату и скрылись с места происшествия.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, в результате инцидента никто не пострадал. «Нанесен незначительный материальный ущерб. <...> Соответствующие органы Греции ведут расследование», – добавил собеседник.

В настоящее время территория возле консульства оцеплена. Расследование и розыск злоумышленников продолжается.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 22.03.19

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