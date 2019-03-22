В Москве, Петербурге и Липецке прошли обыски по делу о хищениях при гособоронзаказе

Силовики проводят обыски в трех города – Липецке, Москве и Санкт-Петербурге – в рамках расследования дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа. Сумма ущерба не называется.

Как сообщили в Центр общественных связей ФСБ (ЦОС), уголовное дело возбуждено следственной частью ГСУ ГУ МВД по Москве по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В хищениях подозревают представителей станкостроительных предприятий Липецкой области. Похищены средства, выделенные в рамках федеральных программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

Обыски проводят сотрудники ФСБ совместно со следственным департаментом МВД и УЭБиПК столичного ГУ МВД. Силовики изымают документы и носители информации, которые могут помочь в расследовании уголовного дела.

По одной из версий, есть подозрение, что продукция станкостроительного предприятия была не новой, передает портал Gorod48. Якобы на заводе использовали старые станки, которые модернизировали и выдавали за абсолютно новое оборудование.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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