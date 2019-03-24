В Москве c 24-го этажа сорвался лифт с людьми

В московской многоэтажке с 24-го этажа сорвался лифт.

Инцидент произошел минувшей ночью на западе столицы в доме на улице Курина.

В кабине находились 6 человек. Все они отделались испугом: сработавшие системы безопасности заблокировали лифт на 22 этаже, людей благополучно эвакуировали.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.03.19

У берегов Норвегии потерпели бедствие сразу два корабля. / В Екатеринбурге нашли девушку, которая сбежала, находясь под следствием. / На Сибирском тракте погиб водитель, влетевший в грузовик (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»