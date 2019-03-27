Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии, где врачи смеялись над зарплатами

В Башкирии сотрудники прокуратуры выявили нарушения трудового законодательства в перинатальном центре Салавата, медработники которого рассмеялись, услышав от главврача официальные данные о своих зарплатах.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Гузель Масагутову. «Прокурорские работники нашли нарушения трудового законодательства в данном перинатальном центре, сейчас проверка продолжается. Все результаты будут известны позднее», – рассказала она.

Как писал «Новый День», ранее медики роддома в Салавате посмеялись над отчётом главврача о зарплатах. На видео, опубликованном в соцсети, запечатлен момент, когда глава роддома отчитывалась перед членом Совета по правам человека Наталией Евдокимовой. Глава медучреждения сообщила, что средняя зарплата у врачей в роддоме составляет 61 тыс. рублей, неонатологов – 66,5, акушерок – 35,4, детских медсестер – 29,5, а младший медперсонал получает по 21,3 тыс. рублей ежемесячно.

В ответ на это присутствовавшие в зале медики рассмеялись и не удержались от аплодисментов. Послышались мнения присутствующих: «Какая хорошая зарплата! Вот это жесть вообще! Спасибо большое!». Стоит отметить, что дела в роддоме, где была сделана видеозапись идут не очень хорошо. В конце 2017 года Салаватский роддом передали частной компании «Генус». После этого от врачей стали поступать жалобы на низкие зарплаты, потерю стажа и льгот. В результате многие работники предпочли уволиться. Кроме того, 140 сотрудников роддома вступили в межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие», желая бороться за свои права.

По словам руководителя профсоюза «Действие» Андрея Коновала, который посетил роддом 24 марта, концессионеры не сдержали своих обещаний, данных медикам Салаватском роддома на совещании в правительстве Башкирии. «Зарплаты низкие, 14 дней допотпуска не возвращены, доплата за вредность считается по минималке, компенсации за лишение медстажа не введены. С оборудованием проблемы, анализы заказывают в Питере и Москве, что ведет к проблемам для пациенток. Сотрудники голосуют за борьбу и вывод роддома из частных структур», приводит «Дождь» слова Коновала.

Отметим, что вчера вечером стало известно, что власти намерены расторгнуть соглашение с компанией «Генус».

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 27.03.19

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