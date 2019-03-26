Башкирские медики рассмеялись, услышав о своих официальных зарплатах (ВИДЕО)

В Башкирии информация о зарплатах медперсонала, озвученная директором одного из роддомов Салавата, вызвала смех врачей и медсестер, которые находились в зале во время доклада. Видео опубликовано во «ВКонтакте».

На видео запечатлен момент, когда глава роддома отчитывалась перед членом Совета по правам человека Наталией Евдокимовой. Глава медучреждения сообщила, что средняя зарплата у врачей в роддоме составляет 61 тыс. рублей, неонатологов – 66,5, акушерок – 35,4, детских медсестер – 29,5, а младший медперсонал получает по 21,3 тыс. рублей ежемесячно.

В ответ на это присутствовавшие в зале медики рассмеялись и не удержались от аплодисментов. Послышались мнения присутствующих: «Какая хорошая зарплата! Вот это жесть вообще! Спасибо большое!». Стоит отметить, что дела в роддоме, где была сделана видеозапись идут не очень хорошо. В конце 2017 года Салаватский роддом передали частной компании «Генус». После этого от врачей стали поступать жалобы на низкие зарплаты, потерю стажа и льгот. В результате многие работники предпочли уволиться. Кроме того, 140 сотрудников роддома вступили в межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Действие», желая бороться за свои права.

По словам руководителя профсоюза «Действие» Андрея Коновала, который посетил роддом 24 марта, концессионеры не сдержали своих обещаний, данных медикам Салаватском роддома на совещании в правительстве Башкирии. «Зарплаты низкие, 14 дней допотпуска не возвращены, доплата за вредность считается по минималке, компенсации за лишение медстажа не введены. С оборудованием проблемы, анализы заказывают в Питере и Москве, что ведет к проблемам для пациенток. Сотрудники голосуют за борьбу и вывод роддома из частных структур», приводит «Дождь» слова Коновала.

Стоит отметить, что зачитанные главой роддома данные о размер зарплат персонала удивительным образом совпадают с официальной статистикой. Так, по данным Башкортостанстата от 7 февраля 2019 года, средняя средняя заработная плата врачей в 2018 году составила 60 194 рубля, зарплата среднего медперсонала – 30 252 рубля, младшего медперсонала – 30 673 рубля.

Уфа, Иван Гридин

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