Под Липецком пенсионер выстрелил в лицо 6-летнему ребенку

В Липецкой области пенсионер расстрелял из пневматического ружья детей, игравших во дворе. Один ребенок попал в больницу.

Инцидент произошел в городе Данкове, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 70-летний мужчина выстрелил по группе детей. Пуля попала ребенку в щеку. В больнице медики извлекли инородный предмет и наложили швы.

О произошедшем стало известно в полиции. Пенсионеры задержали. Он заявил, что дети прыгали по гаражам и якобы повредили его автомобиль.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия».

Липецк, Служба информации РИА «Новый День»

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