Задержана няня, пытавшая двойняшек в Москве

Правоохранители задержали 47-летнюю няню, избивавшую малолетних двойняшек в Москве. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.п. «а,г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух несовершеннолетних), сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

Согласно материалам следствия, задержанная в период с 18 декабря 2018 года по 09 марта 2019 года работала по трудовому договору в семье, проживающей на северо-западе Москвы, и «систематически наносила маленьким детям побои и совершала иные насильственные действия».

Факты издевательств над детьми удалось выявить благодаря камере наблюдения, установленной родителями в комнате двойняшек. После разоблачения няня сбежала из Москвы, но была накануне задержана и доставлена на допрос к следователю. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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