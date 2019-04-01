В Самаре проверят детский сад, где дети заразились гепатитом А

Самарские следователи объявили о начале проверки после того, как у шести воспитанников детского сада выявили гепатит А. Эпидемиологическое расследование также проводит областное управление Роспотребнадзора.

Все заболевшие посещали детский сад №306 на улице Нагорной в Кировском районе Самары, сообщил городской департамент образования. В настоящее время дети госпитализированы. Работа дошкольного учреждения временно приостановлена.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Самарской области взяли пробы питьевой воды, пищевых продуктов и смывов для исследований в лаборатории.

Областное управление СКР объявило о начале доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Самара, Служба информации РИА «Новый День»

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