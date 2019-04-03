Уголовное дело возбудили против учителя, домогавшегося до школьницы

В Башкирии возбудили уголовное дело против бывшего учителя одной из сельских школ Кушнаренковского района за домогательства к ученице.

60-летний экс-педагог подозревается в совершении развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 1 ст. 135 УК РФ), сообщает республиканское управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, подозреваемый, являясь учителем школы, с сентября 2018 года по март 2019-го, «совершал развратные действия в отношении 15-летней ученицы этой же школы». После того, как администрации учебного заведения стало известно о неподобающем поведении педагога, он был уволен из школы по отрицательным основаниям, отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следователи опрашивают школьников и учителей.

Поводом для возбуждения дела стало видео, попавшее к местным журналистам.

На обнародованной ГТРК «Башкортостан» записи видно, что учитель ОБЖ сначала обнимает девочку за талию, а затем поднимает ее на руки. Свидетелем инцидента стала одноклассница, которая зашла в учебный кабинет, после чего учитель отпустил ученицу.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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