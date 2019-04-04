В Якутске мать оставила трехмесячного сына одного на четыре дня

В Якутске полицейские спасли трехмесячного младенца, которого мать оставила одного в квартире. Женщина отсутствовала четыре дня. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщение от соседей о непрекращающемся детском плаче поступило в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» 3 апреля. Прибывшим по вызову правоохранителям пришлось вскрывать входную дверь, так как никто не открывал. В квартире они обнаружили на диване младенца. Ребенок был один, рядом лежала пустая бутылочка для вскармливания.

Малыша госпитализировали в инфекционное отделение детской клинической больницы. На теле младенца были многочисленные пролежни, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Мать ребенка быстро нашли. Оказалось, что она ушла из дома 30 марта, оставив младшего сына на попечение своего брата. Мужчина был неоднократно судим за побои и угрозу убийством, а также хулиганство. Дядю через некоторое время нашли в одном из пригородных сел.

Четыре дня нерадивая мать пьянствовала у знакомых, в это время с ней был ее трехлетний сын, который сейчас находится в доме ребенка. При этом у женщины есть еще старший сын, ему 10 лет и он воспитывается родственниками.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением».

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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