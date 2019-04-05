Четверо детей и двое взрослых насмерть отравились угарным газом в Кузбассе

Шесть человек, в том числе четверо детей, обнаружены мертвыми в частном жилом доме в городе Киселевске Кемеровской области. Предположительно, они отравились угарным газом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Тела погибших нашли утром 5 апреля. Накануне мать с отцом оставили переночевать у пожилых родителей четверых детей в возрасте от 3 до 13 лет, поскольку дома им нужно было почистить печь. Придя за ними утром, супруги обнаружили всех находившихся в помещении без признаков жизни. Они вызвали «скорую помощь». Прибывшие медики констатировали смерть пострадавших.

СКР отмечает, в доме было печное отопление. По предварительным данным, две недели назад хозяин чистил дымоход. Семья была благополучной.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские экспертизы по установлению причин смерти погибших. По предварительной версии, 6 человек отравились угарным газом.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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