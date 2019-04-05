В Татарстане три человека погибли, отведав коктейль с «незамерзайкой»

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек, которые отравились неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Как установили следователи, незадолго до гибели потерпевшие употребляли кустарно приготовленный «коктейль», в состав которого входила «незамерзайка» (жидкость для очистки автомобильных стекол и фар).

Как сообщили в пресс-службе СКР, жидкость была приготовлена на одном из складских помещений в Пестречинском районе. В настоящее время проводятся обыски на месте производства и складирования «незамерзайки». Изъята партия фальсифицированной продукции. Лица, причастные к ее приготовлению доставлены на допрос к следователю. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 05.04.19

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