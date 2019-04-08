В Бурятии два ученики начальной школы разгромили 37 надгробий

Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Малолетних вандалов удалось задержать полицейским Бичурского района.

Сообщение о том, что неизвестные осквернили надмогильные сооружения, поступило в районный отдел полиции в 12:20 7 апреля. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая установила, что злоумышленники повредили 37 надгробий. Полицейским удалось задержать по «горячим следам» двух учеников Буйской средней школы 8 и 9 лет. Дети сознались, что повредили надгробия из баловства.

В отношении родителей составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ – за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, по итогам рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав данные семьи будут поставлены на профилактический учет.

Сегодня в связи с данной ситуацией в селе Буй будет организован сход граждан. В мероприятии примут участие замначальника полиции МВД Бурятии, полковник полиции Степан Хабинов, начальник управления ОДУУПиПДН регионального МВД, полковник полиции Виталий Лебедев.

Улан-Удэ, Иван Гридин

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