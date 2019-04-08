«Била ножом в спину и грудь»: под Уфой мать пыталась убить свою 5-летнюю дочь

В Башкирии задержали местную жительницу, которая пыталась зарезать свою пятилетнюю дочь. В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел днем 7 апреля в селе Старокубово Иглинского района. В момент атаки женщина находилась в бане с тремя своими детьми семи, пяти и трех лет. Она неожиданно схватила нож и дважды ударила 5-летнюю дочку в грудь и спину. Крики детей услышал отец. Он остановил жену, выхватив у нее нож, и вызвал «неотложку».

Девочка в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Мать задержана, с ней проводятся следственные действия. Женщине планируется проведение психолого-психиатрической экспертизы. Следствие готовит ходатайство в суд для избрания в отношения задержанной меры пресечения в виде ареста.

По данным издания, ProUfu.ru, в семьей, в которой случилось страшное ЧП, воспитываются 8 детей.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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