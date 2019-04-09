Сибиряк убил жену за то, что она его «постоянно пилила»

В Братске задержали местного жителя по подозрению в убийстве своей жены за то, что она его «пилила». При этом 36-летний мужчина инсценировал пропажу супруги и участвовал в ее поисках. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Иркутской области.

По версии следствия, 3 апреля подозреваемый обманным путем привез жену в лес на территории Братского района и задушил. Вернувшись домой, мужчина сообщил родителям супруги и в полицию, что супруга ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. При этом он активно помогал правоохранителям в ее розыске. Однако полицейским удалось быстро «раскусить» убийцу. После задержания подозреваемый не стал отрицать свою причастность к преступлению и показал следователям место, где убил и спрятал тело жены.

Убийца в ходе следственного эксперимента попытался объяснить свои мотивы. По его словам, жена его «достала как женщина», «постоянно пилила и пилила», и у него не «выдержали нервы».

В СКР отметили, что подозреваемый никогда не привлекался к уголовной ответственности. Семья характеризуется положительно, супруги воспитывали 3-летнего ребенка.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде ареста.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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