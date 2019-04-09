В алтайской школе учитель разбил лицо пятикласснику

В Республике Алтай мать одного из учеников заявила, что ее ребенка избил учитель. Полиция проводит проверку.

По словам родительницы, учитель технологии поднял со стула ученика 5 класса, в этот момент ребенок начал задыхаться и потерял сознание, а преподаватель отпустил школьника. В результате ребенок упал на пол и получил травму. Затем педагог поднял мальчика подмышки и отнес к умывальнику.

Одноклассники подтвердили, что все было именно так. Однако учитель свою вину отрицает.

Ребенка госпитализировали. В больнице у мальчика диагностировали сотрясение мозга, пишет портал «Новости Горного Алтая».

Мать обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе МВД по Республике Алтай, сообщили, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Горно-Алтайск, Служба информации РИА «Новый День»

Горно-Алтайск. Другие новости 09.04.19

Силовики задержали в Подмосковье украинского нациста Пирожка. / Плачущую девочку спас с крыши 9-этажки полицейский патруль (ФОТО). / В мэрии Сочи следователи изъяли документы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»