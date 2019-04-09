Школьницы сожгли дом под Петербургом ради лайков в соцсетях (ФОТО)

В Ленинградской области три школьницы устроили пожар в частном доме ради эффектного видео в интернете. Об инциденте в деревне Турышкино сообщил в соцсетях очевидец.

«Три подружки забрались в недостроенный дом, развели огонь в печушке и сожгли дом», – говорится в публикации. Пожар они сняли на мобильные телефоны и выложили видео в Instagram. На кадрах видно, как горят картонные коробки в недостроенной печи.

Скриншот видео vk.com/unreleased_dtp

Сами девочки бегают по дому и смеются и подбрасывают бумагу в костер. После того как огонь разгорелся, школьницы выбежали на улицу. К этому времени пламя охватило здание на большой площади.

Скриншот видео vk.com/unreleased_dtp

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в частном доме в деревне Турышкино на Новой улице поступило 6 апреля в 18:13. Площадь возгорания составила 24 кв. метра. Огонь потушили в 19:09. В ликвидации возгорания участвовали 9 пожарных и три единицы спецтехники. В ведомстве отметили, что причина пожара устанавливается.

По словам очевидца, сгоревший дом строила женщина своими силами, но из-за семейных проблем «она перестала ездить на стройку, но за домом присматривали, чтобы не было никаких проблем». «С отцом одной из девочек был разговор, он сказал: «Мы за всё заплатим, не переживайте», – написал автор публикации.

Сами юные поджигательницы уже закрыли или удалили свои аккаунты в Instagram.

В полиции начали проверку по факту размещенной в интернете информации о поджоге дома, сообщает «Комсомольская правда».

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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