В Сибири подростки забили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

В столице Тувы Кызыле двое 17-летних подростков в ходе ссоры избили до смерти 40-летнего мужчину и изнасиловали его жену, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Несовершеннолетние задержаны и заключены под стражу.

Согласно данным следствия, в ночь на 6 апреля мужчина и его 39-летняя спутница пришли переночевать в пустующую квартиру расселенного дома по улице Мира. Позднее в эту квартиру зашли двое 17-летних подростков. Между ними и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого тинейджеры избили бездомного. Подростки наносили удары по телу и по голове. После расправы они надругались над женщиной. Пострадавший впоследствии скончался на месте нападения.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц). Юные злоумышленники задержаны и отправлены под арест.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Причина смерти мужчины устанавливаются.

Кызыл, служба информации РИА «Новый День»

Кызыл. Другие новости 10.04.19

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