В Перми одновременно заболели 137 учеников одной школы

В пермской школе сразу 137 учеников не явились на уроки. По данным департамента образования, дети заболели.

Массовое отравление произошло в школе № 107, пишет местные СМИ. Из 606 учеников 137 почувствовали недомогание, из них пятеро были госпитализированы, за их состоянием следят медики.

В департаменте образования уточнили, что причина массового заболевания устанавливается. Предположительно, дело в некачественном питании учеников в школьной столовой.

Мэр города поручил расторгнуть договор с предпринимателем, который занимался организацией питания в школе. Представители краевого управления Роспотребнадзора и эпидемиологи выясняют, что стало причиной отравления детей.

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 10.04.19

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