Петербурженку арестовали на 7 суток за мусорный подарок «Единой России» (ФОТО)

В Санкт-Петербурге суд санкционировал арест активистки, которая принесла петербургским единороссам в качестве «подарка» коробки с мусором. Октябрьский районный суд вынес решение о заключении под стражу на семь дней Виктории Севериной, участницы «Ленинского коммунистического союза молодежи». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд признал петербурженку виновной в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Еще одному участнику акции Феликсу Петрову назначили 40 часов обязательных работ, признав виновным по той же статье, сообщает «ОВД-Инфо». Административное дело третьего участника подношения «подарка» ЕР, Владислава Карлова, суд, как ожидается, рассмотрит 10 апреля.

Ранее, 8 апреля комсомольцы принесли в приемную петербургского отделения «Единой России» три картонных коробки с отходами. На коробках было написано «За вашу работу», «Подарки, которые вы заслужили» и «Денег нет, но вы держитесь».

Одна из подаренных единороссам коробок с мусором, фото: vk.com/piterlksm

Активисты сообщили, что таким образом они выразили протест против повышения пенсионного возраста, роста НДС и «мусорной» реформы.

Представители ЕР «подарок» не оценили: они отказались принять коробки с мусором и вызвали полицейских. В итоге участники акции были задержаны и доставлены в отделение полиции, где на них составили административные протоколы.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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