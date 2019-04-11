В Омске двухлетняя девочка разбилась насмерть, упав со стиральной машинки

В Омске маленькая девочка умерла от травмы головы. Ребенок упал со стиральной машинки.

Трагедии произошла вечерам, когда мать отвлеклась на несколько минут, девочка самостоятельно залезла на стиральную машинку и упала с нее. Малышка ударилась головой о плитку пола и скончалась на месте от полученной черепно-мозговой травмы.

«Семья благополучная, родители характеризуются положительно, в семье воспитываются еще двое старших мальчиков», – сообщили в областном управлении СКР.

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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