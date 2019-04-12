В Бурятии пациент с пневмонией умер в больнице в запертой комнате

В Бурятии близкие Владимира Колмакова обратились к правоохранителям с требованием проверить больницу, в которой скончался их родственник. Мужчина был госпитализирован с пневмонией и умер спустя сутки. Его нашли в запертой на замок маленькой комнате, куда медики поместили пациента якобы за буйное поведение.

Инцидент произошел в начале февраля в Баргузинской центральной районной больнице, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР. У 40-летнего мужчины была диагностирована пневмония средней тяжести. «Через сутки, без должного и достаточного обследования, мужчина из терапевтического отделения был переведен в палату для временного помещения больных в возбужденном состоянии и психическими отклонениями, где и обнаружен без признаков жизни медицинским персоналом и родственниками», – отметили в СКР.

Близкие Колмакова рассказали местным СМИ, что тело пациента они нашли в маленькой комнате, запертой на висячий замок. При этом им пришлось взламывать дверь болгаркой. Было установлено, что мужчина скончался от отека легких.

По словам родственников, находясь в тяжелом состоянии, Владимир ходил по больнице и просил о помощи, медики приняли его состояние за буйное поведение и заперли в комнате. «Мы подозреваем, что сотрудники Баргузинской ЦРБ проявили преступную халатность, незаконно лишив человека свободы. Они должным образом не оказали ему качественную медицинскую помощь и, по сути, бросили умирать», – рассказали родные погибшего местному изданию «Номер один».

Они обратились в прокуратуру Бурятии и Баргузинского района, Следственный комитет, Минздрав и Росздравнадзор с просьбой разобраться в обстоятельствах смерти пациента.

Главврач Баргузинской центральной районной больницы лишился своей должности по приказу главы Бурятии. По данным «Номер один», ранее главврач больницы работал в службе исполнения наказания. Не исключено, что формы и методы «общения» с преступными элементами в системе УФСИН он перенес в гражданскую сферу здравоохранения.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту гибели мужчины, в больнице изъяли документы, опрашиваются свидетели и очевидцы.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 12.04.19

В цехе «Уралхимпласта» из-за взрыва паров метанола получил ожоги рабочий. / В Екатеринбурге задержали крупного торговца «синтетикой». / Израильский луноход разбился при посадке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»