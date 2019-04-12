В Приамурье стая собак чуть не загрызла на мальчика. Ребенок в реанимации

В Благовещенске стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика. Ребенок с множественными рваными ранами тела и лица доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Врачи говорят, что мальчику может потребоваться пластическая операция.

Собаки набросились на школьника днем 11 апреля в районе хлопкопрядильной фабрики. Мама мальчика рассказала, что, со слов сына, на него напали 7 собак во время прогулки. От гибели ребенка спас прохожий. Мужчина отогнал от него животных и вызвал скорую помощь, сообщает ИА «Амур Инфо». Пострадавшего доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу. Мальчик прооперирован. В настоящее время он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких, сообщили в региональном минздраве. По словам главного внештатного детский травматолог-ортопед ведомства Владимира Дудкина, ребенку предстоит длительное лечение, «в дальнейшем возможна пластика».

По факту нападения собак на ребенка проводится доследственная проверка, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ. В ходе проверки следователи оценят действия (бездействие) органов местного самоуправления по предотвращению нападения безнадзорных животных, а также конкретных лиц, ответственных за регулирование численности безнадзорных животных и контролирующих порядок их отлова и содержания, отметили в ведомстве.

Благовещенск, служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 12.04.19

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