В Казани толпа подростков полминуты избивала сверстника ногами

В Казани группа подростков жестоко избила ногами сверстника возле одной из школ. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью» (ч.2 ст.112 УК РФ).

В Казани группа подростков полминуты избивала сверстника ногами

Нападение попало в объектив камеры наблюдения. Ролик вызвал резонанс в соцсетях. На видео запечатлено, как в кадре появляется парень, который старается защититься от ударов. Затем на него налетают двое сверстников, начинают бить руками, ногами. Постепенно к избиению, которое длится полминуты, подключаются и другие участники. Всего их около десяти. Ударив по несколько раз, большинство нападавших спешно ретируются, но трое подростков задерживаются, чтобы продолжить избиение.

В пресс-службе МВД по Татарстану опровергли слух о смерти пострадавшего при нападении ученика одной из школ. В полицейском главке рассказали, что нападение произошло еще 5 апреля на улице Вагапова. Медики в свою очередь сообщили о госпитализации с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга 17-летнего подростка.

Сотрудники полиции установили участников драки. Они задержали подростков 15 и 16 лет и доставили их в отдел полиции для выяснения обстоятельств. По словам тинейджеров, у них произошел словесный конфликт с пострадавшим. Перепалка переросла в драку. Избив знакомого, они скрылись.

В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего подростка ничего не угрожает, он выписан из больницы, расследование уголовного дела продолжается.

Казань, Иван Гридин

Казань. Другие новости 12.04.19

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