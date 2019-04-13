За обидные слова на сибирскую учительницу завели дело

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме (ст.282 УК РФ) после ссоры с матерью школьника, сообщает РИА «Новости».

Известно, что в ходе родительского собрания между Оганисян и гражданкой Узбекистана произошел конфликт, в ходе которого учительница назвала женщину «хамкой». После этого мать школьника написала на Оганисян заявление.

Уточняется, что в показаниях написано, будто бы учительница назвала мать ученика оскорбительным для граждан из республик Средней Азии словом и сказала, чтобы она «ехала домой».

Директор школы Антон Димитрюк не стал подтверждать действительность высказвания. Стоит отметить, что, согласно санкциям ст.282 УК РФ, в случае признания вины Оганисян, ей грозит до 5лет лишения свободы.

Новосибирск, Иван Гридин

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