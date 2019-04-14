В Тыве из-за побега арестантов возбудили два уголовных дела

В Тыве по фактам применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов и побега из изолятора временного содержания девяти арестантов возбуждены два уголовных дела, сообщили в пресс-службе СКР по республике.

Ведется расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), а также дела о побеге из-под ареста или из-под стражи, (ч.3 ст.313 УК РФ), уточнили в ведомстве.

По версии следствия, утром 14 апреля двое арестованных, выходя из камер, применили насилие в отношении дежурного по изолятору временного содержания. Они начали его душить, а потом нанесли несколько ударов ножом. «После открыли остальные камеры и с присоединившимися семью арестованными лицами совершили побег», – сказали в СКР.

Среди совершивших побег осужденные по статьям 111, 161, 162 УК РФ, подсудимые по статьям 105, 158 УК РФ, а также подследственные по статьям 111, 162 УК РФ.

Как отметили в СКР, сотрудник полиции был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Местонахождение совершивших побег лиц устанавливается. Заключенные сбежали из помещения изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» в Тыве.

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