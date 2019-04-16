В Удмуртии пьяный подросток замерз насмерть после дискотеки

В Игринском районе Удмуртии по факту гибели подростка организована доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике. Тело 17-летнего парня обнаружили около 9:00 14 апреля в Игринском районе.

Следователи установили, накануне вечером подросток находился на дискотеке в районном доме культуры со своими несовершеннолетними друзьями. Ребята решили выпить чего-нибудь спиртосодержащего. Один из них отправился к местной жительнице, которая продала ему алкоголь. Выпив, молодой человек, отправился с дискотеки домой и пропал. По предварительным данным, причиной смерти парня стало переохлаждение.

Следователь осмотрел место обнаружения тела, назначил судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас он опрашивает родителей и знакомых погибшего, а также тех, кто присутствовал в тот вечер на дискотеке. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также способствовавших ему обстоятельств, в том числе связанных с продажей спиртных напитков несовершеннолетнему и их употреблению в общественном месте.

Ижевск, Иван Гридин

Ижевск. Другие новости 16.04.19

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