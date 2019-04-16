В Красноярске учительница устроила драку со школьницами

В Красноярске учительница английского языка применила силу к двум школьницам. У одной из девочек диагностировано сотрясение мозга.

Конфликт произошел в школе № 151 12 апреля. Одноклассники записали произошедшее на видео, которое опубликовал местный телеканал ТВК.

По словам очевидцев, после ссоры на словах педагог перешла к рукоприкладству. Она ударила школьницу по лицу, а вторую девочку, которая пыталась заступиться за подругу, приложила головой о парту. Отмечается, что у школьницы диагностировано сотрясение мозга, ушибы и ссадины, у второй – синяк под глазом.

«Мы сразу же отправили сообщения в полицию и главное управление образования, поставили в известность родителей. Учительница была моментально отстранена от проведения дальнейших уроков. По результатам служебного расследования она была уволена. Дальнейшую меру ее ответственности определит полиция», – рассказала и.о. директора школы № 151 Ирина Боринских.

В краевом управлении СКР сообщили о начале проведения проверки.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 16.04.19

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