Под Иркутском школьники сгорели в дачном доме, пока их друг вышел погулять

В Иркутской области по факту гибели двух подростов возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, 13 апреля трое учащихся 9-го класса находились в дачном доме, где остались ночевать с согласия родителей. Ночью один из юношей вышел из дома на непродолжительное время, а вернувшись, увидел, что первый этаж дачи горит, доступ к лестнице второго этажа отрезан огнем. В результате пожара его товарищи погибли.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Проводятся необходимые экспертизы, в том числе пожаро-техническая, которая установит причину возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

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