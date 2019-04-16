Под Саратовом подросток выстрелил в лицо школьнице

В городе Энгельсе Саратовской области ученик выстрелил из пневматического пистолета в старшеклассницу. Девочке понадобилась медицинская помощь.

По данным областной прокуратуры, инцидент произошел у здания одного из образовательных учреждений города. 13-летний подросток выстрелил в лицо 16-летней школьнице.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Металлический шарик попал в мягкие ткани верхней челюсти.

О проведении проверки по факту случившегося сообщили в полиции и прокуратуре. Выясняются мотивы стрелка. Отмечается, что дети были знакомы между собой.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 16.04.19

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