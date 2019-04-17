В зоопарке Красноярска посетители закормили до смерти козленка

В зоопарке «Роев ручей» 10-месяный винторогий козленок погиб от избытка пищи, которой его накормили посетители.

В социальной группе зоопарка появилась история, написанная от имени козленка Коралла: «Вчера в нашем Парке было много-много гостей, а сегодня я умер. Меня перекормили морковью и капустой посетители парка. Ветеринарный врач боролся за мою жизнь, но ничего не смог сделать. Он сказал, что из-за большого количества сочного корма произошли завал и брожжение в преджелудках, что повлекло за собой вздутие и гибель».

Винторогих козлов обычно кормят сеном и дают немного овощей. Это редкие животные, которые находятся под охраной.

В зоопарке напомнили, что приносит с собой еду для животных запрещено. Зачастую посетители дают питомцам такой корм, который может привести к их гибели. «Чтобы выразить свою любовь, вам достаточно просто почаще приходить в парк. Ведь, покупая билет, вы покупаете корм для всех животных сразу, обеспечиваете улучшение жизни уже имеющихся и спасение новых», – отметили в зоопарке.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 17.04.19

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