В Омске с женщины требуют налог за подарки от мэрии в роддоме

Жительница Омска родила первого ребенка в 2019 году, за это чиновники подарили ей цветы и сертификаты. Спустя некоторое время с женщины потребовали заплатить налог за подарки. В мэрии поспешили урегулировать скандал и вручили конверт с деньгами.

Историю с подарками за рождения малыша Сания Абдуллина рассказала в соцсетях. По ее словам, в роддоме она получила подарочные карты на сумму 20 тысяч рублей и букет цветов за 2025 рублей. В апреле ей пришло требование от налоговой, за полученные подарки она должна заплатить 2343 рубля.

Когда об этом написали местные СМИ, чиновники решили помочь семье. «Принесли [деньги]. А декларацию сама все равно должна заполнять. Типа коллективом администрации скинулись и решили помочь нашей семье. Я опешила и спросила: «Это законно – принимать от вас деньги в конверте и не придется за них налог платить?». Осадок все равно остался», – сообщила Абдуллина порталу «Город55».

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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