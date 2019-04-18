Следователи возбудили уголовное дело за травлю ВИЧ-инфицированного ребенка

В Новосибирской области начато расследование по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. Неизвестный рассказал о ВИЧ инфекции у ребенка из приемной семьи.

По данным следствия, летом прошлого года в городе Искитиме человек, личность которого пока не установлена, незаконно распространил сведения о частной жизни 7-летнего мальчика, в частности, он рассказал знакомым его приемных родителей о наличии у ребенка заболевания – ВИЧ инфекции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). «В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», – сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 18.04.19

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