В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу

В Псковской области принудительно приземлили легкомоторный самолет, который нарушил границу РФ. Установлено, что воздушное судно принадлежит гражданину России.

«Российский легкомоторный самолет отклонился от своего маршрута и был приземлен с привлечением дежурных сил ПВО», – сказал источник «Интерфаксу». Воздушное судно нарушило границу России.

Самолет обнаружили в Новгородской области. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. Сначала военные предположили, что самолет залетел на российскую территорию со стороны Прибалтики. Позже выяснилось, что на борту были граждане России, у которых не было разрешения на полет, их задержали для разбирательства.

Псков, Служба информации РИА «Новый День»

Псков. Другие новости 19.04.19

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