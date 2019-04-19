В Кузбассе мать-наркоманка зарезала дочь, приняв ее за опасную куклу

Жительница Кемерова приговорена к 12 годам лишения свободы за расправу над своей полуторагодовалой дочерью. Мать под действием наркотиков зарезала ребенка, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Убийство было совершено в январе прошлого года. Тело девочки было обнаружено в одной из квартир в Заводском районе Кемерова. Мать девочки находилась там же и была в состоянии наркотического опьянения. Женщину задержали. Допросить ее удалось только через несколько часов. Со слов матери, после употребления наркотика ей показалось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой исходит опасность, и ударила дочь ножом несколько раз. Ребенок от полученных ранений скончался на месте.

В ходе расследования обвиняемой провели стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в момент совершения преступления она не страдала психическим расстройством. Однако на фоне употребления наркотических средств женщина не могла в полной мере осознавать опасность своих действий.

Стоит отметить, что до трагедии сотрудники органов опеки регулярно посещали семью. Перед их визитами женщина приводила себя и квартиру в порядок и не вызывала никаких подозрений.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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