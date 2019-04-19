В Татарстане взорвался автомобиль с водителем в салоне

В Нижнекамске автомобиль взорвался после того, как в него сел водитель и завел двигатель. Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Тихая Аллея. 55-летний водитель сел в машину, а через пару секунд автомобиль взорвался. Из-за хлопка в ближайших домах выбило стекла и повредило припаркованную рядом машину.

Как сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД, при запуске двигателя произошел взрыв двух кислородных баллонов, находящихся в салоне. Водителя госпитализировали с травмой грудной клетки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Расследование продолжается.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 19.04.19

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