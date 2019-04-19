В Дагестане отравились более 70 детей в возрасте от 1 года до 6 лет

В Дагестане с признаками острого отравления в больницу обратились более 70 детей, 22 из них были госпитализированы, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Причины отравления выясняются.

В ведомстве уточнили, что с 10 по 19 апреля в Каякентскую центральную районную больницу госпитализировано 22 ребенка с признаками острой кишечной инфекции. На сегодняшний день в больнице остается 15 детей. Состояние пациентов преимущественно легкой степени тяжести. Еще 50 обратившимся (из них 35 – воспитанники детсада в селе Дружба) госпитализация не потребовалась, они отправлены на амбулаторное лечение. Все заболевшие – это дети в возрасте от 1 года до 6 лет.

Для оказания помощи в сотрудникам Каякентской ЦРБ были направлены специалисты Республиканского центра инфекционных болезней. Причины очередной вспышки острой кишечной инфекции предстоит выяснить специалистам Роспотребнадзора.

Махачкала, Иван Гридин

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