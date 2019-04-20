В Забайкалье объявлен режим ЧС: пожары оставили без жилья почти 300 человек

В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации в связи с разрушительными пожарами, в результате которых последние сутки в восьми муниципальных районах пострадали 14 населённых пунктов. Огнём уничтожено 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в огне потеряли имущество 289 человек, из них 39 детей. Пожары произошли в сёлах Среднеаргунск, Унда, Хада-Булак, Тысырхой, Чиндант, Чиндагатай, Шара, Шаракан, Усть-Ималка, Бырка, Дылбырхей, посёлке Гарда, городах Балей, Борзя.

В пресс-службе краевого правительства уточнили, что в пунктах временного размещения находится 78 человек, из них 20 детей. Травмы в результате пожаров получили 9 человек, из них 6 госпитализировано.

На тушение огня привлечены силы и средства МЧС, Забайкалпожспаса, ДПД, Минобороны, МВД и других структур. Выставлено 116 противопожарных постов.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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