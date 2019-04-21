Пожары в Забайкалье: без жилья остались более 400 человек

Количество пострадавших в Забайкалье в результате природных пожаров достигло 29 человек, восьми из них потребовалась госпитализация. По данным регионального министерства труда и социальной защиты, в общей сложности пострадавшими считаются свыше 400 человек, которые остались без жилья.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства, накануне силами санитарной авиации Забайкальского края 8 человек доставлены в краевой кардио-ожоговый центр с травмами, полученными в результате пожаров. По словам пострадавших, в первую очередь они нуждаются в помощи в восстановлении утраченного имущества и документов.

В настоящее время специалисты минсельхоза Забайкальского края оценивают предварительный ущерб от степных пожаров. Уточняется число погибших сельхозживотных, количество сгоревшей техники, жилых домов, хозяйственных построек и других материальных ресурсов для выплаты компенсаций.

«В министерстве создан оперативный штаб, члены которого осуществляют мониторинг пожароопасной обстановки. Ветеринарная служба приступила к оформлению актов о выбытии животных. В понедельник ожидается приезд из Москвы специалистов Россельхозцентра, которые окажут помощь в подготовке документов по возмещению ущерба хозяйствам, проведут обследование пострадавших агропредприятий», – говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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