При пожаре в частном доме в Казани погибли шесть человек

В Казани сгорел частный кирпичный дом. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тела шести человек, в том числе троих детей.

Сообщение о пожаре поступило в ночь на понедельник. Горел частный одноэтажный жилой дом. В течение получаса пожарные локализовали и потушили пламя на площади 100 кв.м., сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

В ходе тушения пожара обнаружено тела мужчины, двух женщин и троих несовершеннолетних – двух мальчиков 11 и 9 лет, а также девятимесячной девочки. Установлено, что погибли хозяйка дома, ее дочь с мужем и трое их детей.

«На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора и эксперты судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Республике Татарстан», – говорится в сообщении. Основная версия, что причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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