В Хабаровском крае мужчина выкинул кота с восьмого этажа, возбуждено дело

Сотрудники полиции в Комсомольске-на-Амуре задержали местного жителя, выбросившего кота с восьмого этажа жилого дома, сообщает региональный полицейский главк. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с жестоким обращением с животным.

По информации ведомства, сегодня в отдел полиции Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение о том, что неизвестный выбросил кота из окна восьмого этажа дома по улице Гагарина. В результате животное получило тяжелые травмы.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 33-летний местный житель. По словам живодера, он выкинул кота в окно, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил тем, что животное его раздражало.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». Максимальное наказание, которое ему грозит, – три года лишения свободы.

В настоящее время кот находится в ветеринарной клинике в Хабаровске.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

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