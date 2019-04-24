В Саратове женщине ошибочно удалили грудь из-за неверного диагноза

Саратовские следователи возбудили уголовное дело, после того как 57-летняя женщина лишилась одной груди из-за неправильного диагноза.

По данным следствия, пациентка обратилась в НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов-2 ОАО «РЖД» в 2017 году. Она принесла результаты обследования, ранее пройденного в другом медицинском учреждении, где говорилось, что у нее рак груди. Хирурги удалили женщине правую молочную железу.

При этом врачи основывались на диагнозе, поставленном в учреждении не онкологического профиля. Уточнение и подтверждение диагноза не проводились. Как впоследствии выяснилось, выводы в исследовании были ошибочны, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья». Расследование продолжается.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 24.04.19

На организатора бутылочной блокады Крыма заведено дело. / Стали известны подробности задержания главврача каменской детской больницы. / Слух дня: экс-генерал ФСО, проходивший по делу о прослушке, отделался штрафом. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»