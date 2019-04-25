Жители Иркутской области установили русскую печь в квартире пятиэтажки

Пожарная бригада в городе Усть-Куте Иркутской области, прибыв по вызову о задымлении, обнаружила в квартире русскую печку.

Оказалось, что в квартиру въехали новые жильцы, которые и установили камин в виде традиционной русской печи, передает ИА «ИрСити». Собственники делали ремонт и сжигали клочки обоев, дым проник под кровлю и оттуда в другой подъезд. Соседи заметили дым и вызвали пожарных.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место, установили, что возгорания нет. Они провели беседу с жильцами, а также проинформировали все надзорные органы, в том числе жилнадзор.

В городской администрации указали, что печь установлена незаконно и пообещали принять необходимые меры.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 25.04.19

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