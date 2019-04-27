Житель Уфы убил свою семью из пяти человек и спрятал трупы в колодце

В Уфе мужчина убил свою семью из пяти человек и спрятал трупы в колодце. Несколько месяцев их считали пропавшими без вести. Когда правоохранители вышли на след подозреваемого, он покончил с собой.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина расправился со своей супругой, двумя детьми двух и шести лет, а также 22-летней падчерицей и ее ребенком, которому было всего девять месяцев. Убийца нанял грузовик и перевез трупы на свой садовый участок, расположенный вблизи «Северного кладбища», а там спрятал в заброшенном колодце.

Так как у семьи больше не имелось близких родственников, четыре месяца никто не заявлял об их исчезновении. В полицию обратилась женщина, которая давно не видела свою подругу с маленьким ребенком.

«В ходе поисковых мероприятий, при проверке предполагаемого места жительства матери и ребенка, подозреваемый дверь сотрудникам полиции не открыл и совершил самоубийство», – сообщают в пресс-службе регионального управления СКР.

В настоящее время правоохранители расследуют два уголовных дела по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего). Производится осмотр места происшествия, собираются биологические следы, осматриваются тела погибших и прилегающая территория. Точные причины смерти двух женщин и троих детей будут установлены после проведения судебно-медицинских экспертиз.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 27.04.19

Пьяный водитель «Мерседеса» устроил смертельное ДТП в центре Тюмени (ФОТО). / На Дальнем Востоке при крушении самолета погибли два человека. / Приговор подросткам-убийцам и нищенские зарплаты врачей – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»