В Ростовской области машина рухнула в Дон, четыре человека погибли

В Ростовской области автомобиль с людьми скатился в реку Дон. По последним данным, жертвами ЧП стали четыре человека.

Как сообщили в службе областного УГИБДД ГУ МВД, инцидент произошел на окраине города Константиновск. В экстренные службы о случившемся сообщили очевидцы. По их словам, в автомобиле находилось несколько человек.

В результате ЧП погибли водитель и три пассажира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

На место прибыли расчеты спасателей, в том числе водолазов, а также кран, который вытащит затонувшую машину на берег.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 28.04.19

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