В Туве подросток проник на военный полигон и подорвался на снаряде

В Туве трое несовершеннолетних проникли на территорию военного полигона. Один из них пострадал от взрыва снаряда. Расследованием произошедшего занялись военные следователи.

Инцидент произошел в минувшие выходные на военном полигоне недалеко от села Кара-хаак, передает РИА «Новости». О случившемся сообщил глава республики Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании.

Известно, что на полигон проникли трое подростков. Один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время медикам удалось стабилизировать пострадавшего, он пришел в сознание, угрозы его жизни нет.

Расследованием инцидента занимаются военные следователи.

Кызыл, Служба информации РИА «Новый День»

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