Из-за мощного пожара под Пятигорском ограничили движение по трассе «Кавказ»

Вблизи Пятигорска произошел крупный пожар, из-за которого даже пришлось ограничить движение по трассе «Кавказ». В настоящее время пламя удалось локализовать.

Пожар начался около девяти часов в торговом помещении напротив рынка, что на окраине поселка Горячеводский, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставрополью. К приезду пожарных пламя распространилось на площади 2400 кв. м..

В Сети появились видео с места происшествия, снятые очевидцами. На кадрах мощным пламенем охвачено несколько зданий, в небо поднимается плотный черный дым. По данным местных СМИ, возгорание произошло в строительном магазине.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Из-за пожара сотрудники ГИБДД вынуждены были ограничить движение транспорта и пешеходов, так как горящие строения находятся в придорожной полосе. Перекрыт участок дороги на 374 км ФАД Кавказ. «Альтернативный маршрут объезда через Пятигорск и по автодороге Р 217 в обход города. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно», – отметили в ГИБДД края.

Пятигорск, Служба информации РИА «Новый День»

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