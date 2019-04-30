Из-за плохой дороги пенсионерке пришлось ползти 6 км со сломанной ногой

В Омской области пенсионерка была вынуждена ползком добираться домой, после того как сломала ногу на размытой дороге. Женщина госпитализирована и готовится к операции. Общественники обратились в прокуратуру.

Инцидент произошел в Нижнеомском районе, сообщает общественная организация «Гражданский патруль» на своей странице в соцсети. По словам пострадавшей, она шла домой из соседнего села. «Когда обходила промоину, участок дороги обрушился буквально под моей ногой. Домой добралась только к утру, ползком, на руках. У меня сломана лодыжка, воспалены руки», – рассказала женщина.

Общественники уточнили, что 56-летняя пенсионерка преодолела ползком 6 км. В настоящее время она находится в районной больнице и готовится к операции. Врачи предположили, что на восстановление женщине потребуется несколько недель.

В «Гражданском патруле» помогли пострадавшей оформить обращение в областную прокуратуру. В документе женщина просит провести проверку в отношении главы района на предмет халатности.

Жаловаться на дорогу, размытую из-за паводка, местные жители начали еще в начале апреля, передает «Интерфакс». По их словам, подобное происходит ежегодно, причем, дорога настолько разрушена, что по ней не только нельзя проехать, но и опасно ходить пешком. Жалобы направляются в администрацию района, однако пока никакой реакции от местных властей не последовало.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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