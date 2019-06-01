В Нижегородской области произошел сильный взрыв

Сегодня в городе Дзержинске Нижегородской области произошло ЧП: в результате громких хлопков в промзоне в некоторых жилых домах выбило стекла. По сведениям источников «Интерфакса», произошел взрыв на территории НИИ «Кристалл», который занимается производством тротила.

«По уточненным данным, взрыв произошел в результате нарушения технологического процесса в цехе по производству тротила НИИ «Кристалл», – сказал источник агентства в службах технического надзора.

В администрации города Дзержинска «Интерфаксу» уточнили, что, по предварительным данным единой диспетчерской службы, проверяется информация о том, что «произошло два сильных взрыва на предприятиях города».

В социальных сетях местные жители отмечают, что хлопок был настолько сильным, что ощущалась боль в ушах, а в некоторых домах повыбивало стекла.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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