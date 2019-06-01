Взрыв в Дзержинске: разрушено административное здание завода «Кристалл», есть пострадавшие

Стали известны новее подробности относительно сильного взрыва в Нижегородской области. Региональный главк МЧС подтвердил, что ЧП произошло в Дзержинске на заводе «Кристалл», который занимается производством тротила.

«Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу вызова № 3 на заводе «Кристалл» в г. Дзержинск Нижегородской области. В результате взрыва разрушено административное здание. По предварительным данным площадь пожара составляет 100 кв. м», – говорится в сообщении МЧС, в котором также подчеркивается, что ситуация находится на контроле. Дальнейшая информация уточняется.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах создан оперативный штаб. «На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются», – сообщила пресс-служба регионального правительства.

По сведениям источников «Интерфакса», как минимум два, человека госпитализированы с осколочными ранениями после взрыва.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 01.06.19

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